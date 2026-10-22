Про це повідомили у ВАКС.
Які обмеження залишили для Галущенка?
Суд частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив дію процесуальних обов'язків Галущенка ще на два місяці. Згідно з рішенням суду, колишній міністр енергетики й надалі зобов'язаний:
- прибувати за викликом детективів НАБУ, прокурорів САП або суду;
- не залишати Київ та Київську область без відповідного дозволу;
- повідомляти правоохоронців про зміну місця проживання;
- утримуватися від спілкування з визначеними особами;
- зберігати зданими до Державної міграційної служби паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які дозволяють залишити Україну.
Водночас суд відмовив у продовженні обов'язку носити електронний браслет. Таким чином, Галущенко більше не зобов'язаний використовувати електронний засіб контролю.
Причини такого рішення наразі невідомі. У ВАКС зазначили, що мотиви судді будуть викладені в повному тексті ухвали, яку згодом оприлюднять у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Нагадаємо, у листопаді 2025 року НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в енергетиці в межах операції "Мідас". За даними слідства, учасники схеми отримували відкат у розмірі 10 – 15% від контрактів "Енергоатому", а через оборудки пройшло близько 100 мільйонів доларів. У лютому 2026 року Герману Галущенку повідомили про підозру у межах цієї справи.