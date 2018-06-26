Герман сравнила регионалов с ромами и рассказала, почему не сбежала из Украины

Бывшую пресс-секретаря президента-беглеца, депутата Верховной Рады от Партии Регионов 5, 6 и 7 созывов Анну Герман допрашивали в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Во время допроса Анна Герман рассказала, что общалась с Януковичем до его последней минуты пребывания в Украине и продолжала с ним общаться, когда он бежал в Крым.

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Вспоминая события февраля 2014-го в Киеве, Герман на просьбу защитников Януковича, рассказала об обстоятельствах избиения тогдашних нардепов-регионалов Табачника и Мирошниченко. Экс-советник Януковича сравнила их с ромами.

Тогда к членам Партии регионов, даже если они были демократические, как, например, Мирошниченко (Юрий Мирошниченко – ред.), относились так: если ты был членом ПР, ты был в таком положении, в котором сейчас находятся ромы в Украине. Их топят, уничтожают, убивают. Последний случай убийства во Львове, говорит о том, что радикальные группировки неконтролируемые!

– сказала во время допроса Анна Герман.

Она добавила, что тогда немало ее знакомых, якобы из-за притеснений и преследований, покинули Украину. И ей также предлагали это сделать.

"Мне тоже предлагали, но я не могу покинуть Украину, у меня здесь "груз 200", который я не могу забрать с собой", – ответила Герман, очевидно, имея в виду двух сыновей, которые похоронены в Украине.



Анну Герман допросили по делу Януковича

К слову, в начале допроса Анна Герман надела темные очки. Судьям она пояснила, что "очень устала".

Что такое дело Януковича?Это дело, которое открыли за государственную измену экс-президента Украины Виктора Януковича. После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году, Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.