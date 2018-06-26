13:11
26 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
24°C 12°C
  • середа
    27°C 16°C
  • четвер
    25°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хвороба дяді Вови. Кадиров – кара Єгипту
Вєсті Кремля
23:26, 25 червня
Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру
Вєсті.UA
20:11, 25 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Герман порівняла регіоналів з ромами і розповіла, чому не втекла з України

451 Читать новость на русском
Ганну Герман допитали у справі Януковича
Ганну Герман допитали у справі Януковича / 24 Канал

Колишню речницю президента-втікача, депутата Верховної Ради від Партії Регіонів 5, 6 і 7 скликань Ганна Герман допитували в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду Віктора Януковича.

Під час допиту Ганна Герман розповіла, що спілкувалась з Януковичем до його останньої хвилини перебування в Україні і продовжувала з ним спілкуватись, коли він втік у Крим.

Дивіться також: Герман вкотре здивувала своїм новим образом

Згадуючи події лютого 2014-го у Києві, Герман на прохання захисників Януковича, розповіла про обставини побиття тодішніх нардепів-регіоналів Табачника та Мірошниченка. Екс-речниця Януковича порівняла їх з ромами.

Тоді до членів Партії регіонів, навіть якщо вони були демократичні, як, наприклад, Мірошниченко (Юрій Мірошниченко – ред.), ставилися так: якщо ти був членом ПР, ти був в такому положенні, в якому зараз перебувають роми в Україні. Їх палять, нищать, вбивають. Останній випадок вбивства у Львові, говорить про те, що радикальні угруповання неконтрольовані! 
– сказала під час допиту Ганна Герман.

Вона додала, що тоді чимало її знайомих, нібито через утиски та переслідування, покинули Україну. І їй також пропонували це зробити.

"Мені теж пропонували, але я не можу покинути Україну, у мене тут "вантаж 200", який я не можу забрати з собою", – відповіла Герман, очевидно, маючи на увазі двох синів, які поховані в Україні.

Ганна Герман суд Янукович
Ганну Герман допитали у справі Януковича

До слова, на початку допиту Ганна Герман одягнула темні окуляри. Суддям вона пояснила, що "дуже втомлена".

Що таке справа Януковича?Це справа, яку відкрили через державну зраду екс-президента України Віутора Януковича. Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році, Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.

Теги: Новини України Новини політики Ганна Герман Віктор Янукович Партія регіонів Судді
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
сьогодні, 12:00 Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
Ян Валетов 913
Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
сьогодні, 08:38 Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
Євгенія Мазур 810
Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
25 червня, 23:35 Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
Іван Вербицький 828
Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
25 червня, 22:00 Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
Блог Соцмережі 1772
Перейменування областей: кому і як міняти документи
25 червня, 20:01 Перейменування областей: кому і як міняти документи
Яніна Ткачук 2272
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук