Герман порівняла регіоналів з ромами і розповіла, чому не втекла з України

Колишню речницю президента-втікача, депутата Верховної Ради від Партії Регіонів 5, 6 і 7 скликань Ганна Герман допитували в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду Віктора Януковича.

Під час допиту Ганна Герман розповіла, що спілкувалась з Януковичем до його останньої хвилини перебування в Україні і продовжувала з ним спілкуватись, коли він втік у Крим.

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Згадуючи події лютого 2014-го у Києві, Герман на прохання захисників Януковича, розповіла про обставини побиття тодішніх нардепів-регіоналів Табачника та Мірошниченка. Екс-речниця Януковича порівняла їх з ромами.

Тоді до членів Партії регіонів, навіть якщо вони були демократичні, як, наприклад, Мірошниченко (Юрій Мірошниченко – ред.), ставилися так: якщо ти був членом ПР, ти був в такому положенні, в якому зараз перебувають роми в Україні. Їх палять, нищать, вбивають. Останній випадок вбивства у Львові, говорить про те, що радикальні угруповання неконтрольовані!

– сказала під час допиту Ганна Герман.

Вона додала, що тоді чимало її знайомих, нібито через утиски та переслідування, покинули Україну. І їй також пропонували це зробити.

"Мені теж пропонували, але я не можу покинути Україну, у мене тут "вантаж 200", який я не можу забрати з собою", – відповіла Герман, очевидно, маючи на увазі двох синів, які поховані в Україні.



Ганну Герман допитали у справі Януковича

До слова, на початку допиту Ганна Герман одягнула темні окуляри. Суддям вона пояснила, що "дуже втомлена".

Що таке справа Януковича?Це справа, яку відкрили через державну зраду екс-президента України Віутора Януковича. Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році, Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.