В Германии прогремел взрыв в офисе Lidl: пакет со взрывчаткой доставили по почте
В немецком городе Неккарзуль 17 февраля прогремел взрыв в офисе компании Lidl, которая владеет сетью супермаркетов в Европе. В результате взрыва пострадали три человека.
Источник:Stimme.de
Известно, что взорвался пакет, который доставили по почте. Вероятно, в нем была самодельная взрывчатка.
Важно В США взорвали заброшенное казино Трампа: впечатляющие видео падения здания
Детали инцидента
Взрыв прогремел примерно в 14:50 в офисе компании Lidl. На место происшествия сразу же прибыли правоохранители и спасатели. Они оцепили район и эвакуировали сотрудников Lidl. Известно, что на момент взрыва в офисе находились примерно 100 человек.
Что известно о пострадавших
В результате взрыва пострадали по меньшей мере 3 человека. Одного сотрудника компании пришлось госпитализировать в больницу. Врачи сообщили, что он в тяжелом состоянии.
В немецком офисе Lidl произошел взрыв / Фото Stimme.de
Поделиться новостью