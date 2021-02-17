В немецком городе Неккарзуль 17 февраля прогремел взрыв в офисе компании Lidl, которая владеет сетью супермаркетов в Европе. В результате взрыва пострадали три человека.

Известно, что взорвался пакет, который доставили по почте. Вероятно, в нем была самодельная взрывчатка.

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Детали инцидента

Взрыв прогремел примерно в 14:50 в офисе компании Lidl. На место происшествия сразу же прибыли правоохранители и спасатели. Они оцепили район и эвакуировали сотрудников Lidl. Известно, что на момент взрыва в офисе находились примерно 100 человек.

Обратите внимание! Накануне в немецком городе Эппельхейм также взорвалась посылка. До сих пор неясно, есть ли связь между инцидентами.

Что известно о пострадавших

В результате взрыва пострадали по меньшей мере 3 человека. Одного сотрудника компании пришлось госпитализировать в больницу. Врачи сообщили, что он в тяжелом состоянии.

В немецком офисе Lidl произошел взрыв / Фото Stimme.de