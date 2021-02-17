В США взорвали заброшенное казино Трампа: впечатляющие видео падения здания
Бывшее казино Trump Plaza взорвали после того, как оно пришло в упадок настолько, что куски здания начали отслаиваться и падать на землю. Серия громких взрывов уничтожила здание 17 февраля всего за 20 секунд.
Источник:АР
В городе Атлантик, что в штате Нью-Джерси, заброшенное здание казино начало разрушаться. Оно принадлежало 45 президенту США Дональду Трампу.
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Исторический взрыв
"Это исторический момент. Это было захватывающе",
– отреагировал мэр Марти Смолл.
По его подсчетам, осталась куча щебня, высотой около 8 этажей. Она будет вывезена до 10 июня. Дополнительные части казино-гостиничного комплекса на набережной и на Тихоокеанском авеню в ближайшее время снесут с применением тяжелой техники.
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Краткосрочные планы предусматривают асфальтирование участка, чтобы обеспечить новую парковку, пока рассматривается проект постоянного развития.
Что известно о казино
Плаза ранее позиционировала себя как "центральный элемент Атлантик-Сити". Теперь разрушение сооружения открывает возможность для развития посередине набережной.
Trump Plaza открыли в 1984 году. На некоторое время оно было самым успешным казино в Атлантик-Сити. Это было место, где проводили мероприятия, в частности, боксерский поединок Майка Тайсона и концерт Rolling Stones.
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