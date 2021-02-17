Бывшее казино Trump Plaza взорвали после того, как оно пришло в упадок настолько, что куски здания начали отслаиваться и падать на землю. Серия громких взрывов уничтожила здание 17 февраля всего за 20 секунд.

В городе Атлантик, что в штате Нью-Джерси, заброшенное здание казино начало разрушаться. Оно принадлежало 45 президенту США Дональду Трампу.

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Исторический взрыв

"Это исторический момент. Это было захватывающе",

– отреагировал мэр Марти Смолл.

По его подсчетам, осталась куча щебня, высотой около 8 этажей. Она будет вывезена до 10 июня. Дополнительные части казино-гостиничного комплекса на набережной и на Тихоокеанском авеню в ближайшее время снесут с применением тяжелой техники.

Падение гигантского сооружения: смотрите видео

LOOK: The Trump Plaza Hotel and Casino in Atlantic City is demolished. The hotel has been closed since 2014 pic.twitter.com/qniUzxp8Nk — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 17, 2021

Краткосрочные планы предусматривают асфальтирование участка, чтобы обеспечить новую парковку, пока рассматривается проект постоянного развития.

Что известно о казино

Плаза ранее позиционировала себя как "центральный элемент Атлантик-Сити". Теперь разрушение сооружения открывает возможность для развития посередине набережной.

Отметим. Несмотря на то, что казино строил бывший президент, здание принадлежало другому миллиардеру Карлу Икану. Он приобрел 2 казино, которые в 2016 году постигло банкротство.

Trump Plaza открыли в 1984 году. На некоторое время оно было самым успешным казино в Атлантик-Сити. Это было место, где проводили мероприятия, в частности, боксерский поединок Майка Тайсона и концерт Rolling Stones.

Сооружение "исчезло" всего за 20 секунд: видео

Everything dies, baby, that's a fact

But maybe everything that dies some day comes back

Put your makeup on, fix your hair up pretty

This morning they're blowin' up Trump Plaza in Atlantic City https://t.co/o10602zaPR pic.twitter.com/Mr085ECeqK — Donald's Pandemic (@MustweSuffer) February 17, 2021