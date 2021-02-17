У США підірвали закинуте казино Трампа: вражаючі відео падіння будівлі
Колишнє казино Trump Plaza підірвали після того, як воно занепало настільки, що шматки будівлі почали відшаровуватися і падати на землю. Серія гучних вибухів знищила будівлю 17 лютого всього за 20 секунд.
Джерело:АР
У місті Антантік, що у штаті Нью-Джерсі, закинена будівля казино почала руйнуватись. Вона належала 45 президенту США Дональду Трампу.
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Історичний вибух
"Це історичний момент. Це було захоплююче",
– відреагував мер Марті Смолл.
За його підрахунками, залишилася купа щебеню, висотою близько 8 поверхів. Вона буде вивезена до 10 червня. Додаткові частини казино-готельного комплексу на набережній та на Тихоокеанській авеню найближчим часом знесуть із застосуванням важкої техніки.
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Короткотермінові плани передбачають заасфальтування ділянки, щоб забезпечити нове паркування, поки розглядається проєкт постійного розвитку.
Що відомо про казино
Плаза раніше позиціонувала себе як "центральний елемент Атлантик-Сіті". Тепер зруйнування споруди відкриває можливість для розвитку посередині набережної.
Trump Plaza відкрили у 1984 році. На деякий час воно найуспішнішим казино в Атлантік-Сіті. Це було місце, де проводили заходи, зокрема, боксерський поєдинок Майка Тайсона та концерт Rolling Stones.
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