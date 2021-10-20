Экс-секретарь концлагеря, которую привезли в зал суда в инвалидной коляске, не ответила на выдвинутые ей обвинения. Заседание по делу должно продолжиться 26 октября.

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Стоит заметить, что суд в городе Итцего перенесли после того, как бывшая секретарша концлагеря сбежала из дома пенсионеров накануне заседания. Через несколько часов после побега Фурхнер поймали полицейские.

Что известно об Ирмгард Фурхнер

Это одна из первых женщин, причастных к преступлениям нацистской эпохи, которую привлекли к уголовной ответственности. Фурхнер обвинили в соучастии в убийствах более 10 тысяч человек.

В заявлении суда говорится, что подозреваемая работала в должности секретарши в Штуттгофе с июня 1943 по апрель 1945 года.

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Она, вероятно, помогала руководству лагеря систематически убивать заключенных – евреев, польских партизан и советских военнопленных.

Справка. Штуттгоф – нацистский концентрационный лагерь. Его создали в 1939 году на территории оккупированной Третьим Рейхом Польши. В течение военных лет туда попали примерно 110 тысяч заключенных.

Стоит заметить, что Фурхнер должны были судить по делам несовершеннолетних, поскольку на момент вероятных преступлений она имела меньше 21 года.