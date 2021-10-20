Екссекретарка концтабору, яку привезли до зали суду в інвалідному візку, не відповіла на висунуті їй звинувачення. Засідання у справі має продовжитися 26 жовтня.
До теми Перед початком засідання суду: у Німеччині втекла 96-річна екссекретарка концтабору
Варто зауважити, що суд у місті Ітцего перенесли після того, як колишня секретарка концтабору втекла з будинку пенсіонерів напередодні засідання. Через кілька годин після втечі Фурхнер спіймали поліцейські.
Що відомо про Ірмгард Фурхнер
Це одна з перших жінок, причетних до злочинів нацистської епохи, яку притягнули до кримінальної відповідальності. Фурхнер звинуватили у співучасті у вбивствах понад 10 тисяч людей.
У заяві суду зазначено, що підозрювана працювала на посаді секретарки у Штуттгофі з червня 1943 року до квітня 1945 року.
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Вона, ймовірно, допомагала керівництву табору систематично вбивати ув'язнених — євреїв, польських партизанів та радянських військовополонених.
Варто зауважити, що Фурхнер мали судити у справах неповнолітніх, оскільки на момент ймовірних злочинів вона мала менше ніж 21 рік.