Жінка проживала в будинку для літніх людей у Квікборні. Вранці 30 вересня вона виїхала на таксі в напрямку станції метро.

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Що відомо про жінку

Ірмгард Фурхнер – одна з перших жінок, причетних до злочинів нацистської епохи, яку притягнули до кримінальної відповідальності. Її звинуватили у співучасті у вбивствах понад 10 тисяч людей.

Згідно із заявою суду, підозрювана працювала на посаді секретарки у Штуттгофі з червня 1943 року до квітня 1945 року.

Довідка. Штуттгоф – нацистський концентраційний табір, який створили у 1939 році на території окупованої Третім Рейхом Польщі. Впродовж воєнних років туди потрапили приблизно 110 тисяч ув'язнених.

Фурхнер, ймовірно, допомагала керівництву табору систематично вбивати ув'язнених — євреїв, польських партизанів та радянських військовополонених.

Обвинувачену мали судити у справах неповнолітніх, оскільки на момент ймовірних злочинів вона мала менше ніж 21 рік.

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Фурхнер 8 вересня написала листа до суду, у якому заявила, що не братиме участь у розгляді справи. Причиною вона назвала свій вік та фізичні обмеження. Однак ніхто не очікував, що жінка втече.

Підсудну вдалося спіймати

Через кілька годин після втечі Фурхнер спіймали поліцейські. Суд видав їй ордер на арешт. Зараз жінку допитують правоохоронці.

Фурхнер вже тричі брала участь у судових процесах, пов'язаних зі Штуттгофом. Вона завжди наполягала на тому, що не знала про вбивства та не контактувала з ув'язненими.