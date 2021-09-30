Женщина проживала в доме престарелых в Квикборне. Утром 30 сентября она выехала на такси в направлении станции метро.

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Что известно о женщине

Ирмгард Фурхнер – одна из первых женщин, причастных к преступлениям нацистской эпохи, которую привлекли к уголовной ответственности. Ее обвинили в соучастии в убийствах более 10 тысяч человек.

Согласно заявлению суда, подозреваемая работала в должности секретаря в Штуттгофе с июня 1943 года по апрель 1945 года.

Справка. Штуттгоф – нацистский концентрационный лагерь, который создали в 1939 году на территории оккупированной Третьим Рейхом Польши. В течение военных лет туда попали примерно 110 тысяч заключенных.

Фурхнер, вероятно, помогала руководству лагеря систематически убивать заключенных – евреев, польских партизан и советских военнопленных.

Обвиняемую должны были судить по делам несовершеннолетних, поскольку на момент вероятных преступлений ей было меньше 21 года.

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Фурхнер 8 сентября написала письмо в суд, в котором заявила, что не будет участвовать в рассмотрении дела. Причиной она назвала свой возраст и физические ограничения. Однако никто не ожидал, что женщина сбежит.

Подсудимую удалось поймать

Через несколько часов после побега Фурхнер поймали полицейские. Суд выдал ей ордер на арест. Сейчас женщину допрашивают правоохранители.

Фурхнер уже трижды принимала участие в судебных процессах, связанных с Штуттгофом. Она всегда настаивала на том, что не знала об убийствах и не контактировала с заключенными.