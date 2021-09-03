Воры вынесли из казны драгоценностей на 113,8 миллиона евро. Прокуратура предъявила обвинение 6 гражданам Германии в возрасте от 22 до 27 лет.

Заметьте Мужчина притворялся женщиной и поджег свой дом, чтобы его не задержали за кражи

Им инкриминируют групповой грабеж с отягчающими обстоятельствами и поджогом. Среди обвиняемых – 2 людей, которых уже судили за кражу 100-килограммовой золотой монеты из берлинского музея Боде.

Правоохранители не обнародовали имена обвиняемых. В то же время во время расследования полицейские сообщали, что в эпицентре подозрения – представители так называемого "клана Ремма".

Ограбление в Дрездене: главное

Неизвестные 25 ноября 2019 ворвались в сокровищницу "Зеленый свод". Она расположена в Дрезденском замке.

По данным следствия, злоумышленники подожгли электрощит под мостом Августа Сильного, который обеспечивает "Зеленый свод" электричеством.

Из музея воры вынесли коллекцию украшений. В частности, 9-каратный бриллиант, который оценили в 10 – 12 миллионов долларов.

Это преступление всколыхнуло всю Европу.

"Зеленый свод" – мировая драгоценность