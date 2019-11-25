В Германии обокрали известную коллекцию драгоценностей на сотни миллионов евро: фото

Неизвестные обокрали всемирно известную коллекцию драгоценностей "Зеленый свод" на сотни миллионов евро. Инцидент произошел утром 25 ноября в Дрездене, Германия.

Ограбление уже назвали крупнейшей кражей произведений искусства в "послевоенной истории", пишет Bild.

Кстати: В США похитили гравюру Сальвадора Дали за 32 секунды: видео

Около 5 часов утра преступники отключили здание от электроснабжения и попали внутрь через окно, сняв решетку. После ограбления ее вернули на место.



Коллекция драгоценностей в Дрездене / Фото: ВВС

Несмотря на отключение электричества, грабителей зафиксировала камера видеонаблюдения. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

Официально полиция не называет объемов убытков. Однако злоумышленники похитили бриллианты и драгоценные камни, которые имеют историческую ценность. Громоздкие предметы, такие как вазы или картины, не взяли.

Что известно о коллекции драгоценностей "Зеленый свод»?"Зелёные своды» – одна из крупнейших в Европе коллекций драгоценностей. Сокровищница насчитывает 4000 ювелирных украшений, ее основал саксонский курфюрст Август в XVII веке. Бывшая княжеская казна Веттинов сохраняет ценности периодов от Ренессанса до классицизма.



Здесь выставлены золото и драгоценные камни, фарфор, произведения искусства из янтаря и слоновой кости, а также вишневая косточка с вырезанными 185 лицами.