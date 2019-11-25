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      В Германии обокрали известную коллекцию драгоценностей на сотни миллионов евро: фото

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      В Германии обокрали всемирно известную коллекцию драгоценностей / bild.de

      Неизвестные обокрали всемирно известную коллекцию драгоценностей "Зеленый свод" на сотни миллионов евро. Инцидент произошел утром 25 ноября в Дрездене, Германия.

      Ограбление уже назвали крупнейшей кражей произведений искусства в "послевоенной истории", пишет Bild.

      Кстати: В США похитили гравюру Сальвадора Дали за 32 секунды: видео

      Около 5 часов утра преступники отключили здание от электроснабжения и попали внутрь через окно, сняв решетку. После ограбления ее вернули на место.

      дрезден крадіжка
      Коллекция драгоценностей в Дрездене / Фото: ВВС

      Несмотря на отключение электричества, грабителей зафиксировала камера видеонаблюдения. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

      Официально полиция не называет объемов убытков. Однако злоумышленники похитили бриллианты и драгоценные камни, которые имеют историческую ценность. Громоздкие предметы, такие как вазы или картины, не взяли.

      Что известно о коллекции драгоценностей "Зеленый свод»?"Зелёные своды» – одна из крупнейших в Европе коллекций драгоценностей. Сокровищница насчитывает 4000 ювелирных украшений, ее основал саксонский курфюрст Август в XVII веке. Бывшая княжеская казна Веттинов сохраняет ценности периодов от Ренессанса до классицизма.

      Здесь выставлены золото и драгоценные камни, фарфор, произведения искусства из янтаря и слоновой кости, а также вишневая косточка с вырезанными 185 лицами.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Исскусство Деньги Полиция Ограбления
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