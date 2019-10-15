В США украли гравюру Сальвадора Дали за 32 секунды: видео

В Сан-Франциско украли гравюру Сальвадора Дали "Жираф в огне". Вору понадобилось на всю операцию лишь 32 секунды.

Приблизительная стоимость "Жираф в огне" 20 тысяч долларов, пишет ABC7.

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На видео видно, что мужчина в голубой футболке вошел в художественную галерею Dennis Rae Fine Art. Он забрал с мольберта гравюру размером 50 на 60 сантиметров и беспрепятственно покинул помещение.



"Жираф в огне" Сальвадора Дали

Директор галереи Анджела Келлетт считает, что у злоумышленника была сообщница. Женщина отвлекла сотрудника выставки, пока вор выносил гравюру Дали.

Кстати, гравюра крепилась к мольберту карабином и тросом, которые тоже исчезли. Полиция Сан-Франциско попросила откликнуться тех, кто узнал мужчину на видео.

В США мужчина украл гравюру Сальвадора Дали за 32 секунды: видео