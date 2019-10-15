В США украли гравюру Сальвадора Дали за 32 секунды: видео
В Сан-Франциско украли гравюру Сальвадора Дали "Жираф в огне". Вору понадобилось на всю операцию лишь 32 секунды.
Приблизительная стоимость "Жираф в огне" 20 тысяч долларов, пишет ABC7.
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На видео видно, что мужчина в голубой футболке вошел в художественную галерею Dennis Rae Fine Art. Он забрал с мольберта гравюру размером 50 на 60 сантиметров и беспрепятственно покинул помещение.
"Жираф в огне" Сальвадора Дали
Директор галереи Анджела Келлетт считает, что у злоумышленника была сообщница. Женщина отвлекла сотрудника выставки, пока вор выносил гравюру Дали.
Кстати, гравюра крепилась к мольберту карабином и тросом, которые тоже исчезли. Полиция Сан-Франциско попросила откликнуться тех, кто узнал мужчину на видео.
В США мужчина украл гравюру Сальвадора Дали за 32 секунды: видео