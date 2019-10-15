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      В США украли гравюру Сальвадора Дали за 32 секунды: видео

      18 Читати новину українською
      Похититель гравюры Дали
      Похититель гравюры Дали / Скриншот

      В Сан-Франциско украли гравюру Сальвадора Дали "Жираф в огне". Вору понадобилось на всю операцию лишь 32 секунды.

      Приблизительная стоимость "Жираф в огне" 20 тысяч долларов, пишет ABC7.

      Недавно: У пенсионерки случайно нашли картину стоимостью 6 миллионов евро: фото

      На видео видно, что мужчина в голубой футболке вошел в художественную галерею Dennis Rae Fine Art. Он забрал с мольберта гравюру размером 50 на 60 сантиметров и беспрепятственно покинул помещение.

      жираф у вогня далі
      "Жираф в огне" Сальвадора Дали

      Директор галереи Анджела Келлетт считает, что у злоумышленника была сообщница. Женщина отвлекла сотрудника выставки, пока вор выносил гравюру Дали.

      Кстати, гравюра крепилась к мольберту карабином и тросом, которые тоже исчезли. Полиция Сан-Франциско попросила откликнуться тех, кто узнал мужчину на видео.

      В США мужчина украл гравюру Сальвадора Дали за 32 секунды: видео

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Криминальные новости Новости США Курьезные новости Исскусство
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