У пенсионерки случайно нашли картину стоимостью 6 миллионов евро: фото

В городе Компьень на севере Франции нашли картину, которая оказалась потерянным шедевром флорентийского художника Чимабуэ. Приблизительная стоимость картины 6 миллионов евро.

Художник Чимабуэ жил в XIII веке, пишет ВВС. Название найденной картины – "Осмеяние Христа", она входит в серию из 8 работ художника, где он изобразил "Страсти Христовы" и "Распятие".

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Картина висела на кухне пожилой француженки. Однажды пенсионерка решила оценить ее, считая, что это старинная икона. Шедевр прошел экспертизу с использованием инфракрасного излучения, чтобы определить сходство с другими работами Чимабуэ.

Картина была написана одной и той же рукой,

– сказал искусствовед Эрик Туркин.

Теперь картину продадут на аукционе 27 октября. Эксперты считают, что "Осмеяние Христа" оценят в 6 миллионов евро.

Кстати, две другие сцены из той же серии можно увидеть в лондонской Национальной галерее и в коллекции Фрика в Нью-Йорке.

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