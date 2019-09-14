Золотой унитаз украли, потому что его отказались охранять: "преступление века" в Великобритани

С дворца Бленхейм в Великобритании, где в 1874 году родился знаменитый политик и писатель Уинстон Черчилль, украли золотой унитаз. Ровно за неделю до этого семья герцога Мальборо, которая является владельцем этого произведения искусства, решила прекратить платить за его охрану – мол, "да кому он нужен".

К слову, стоимость золотого унитаза – 1 миллион фунтов стерлингов (более 30 миллионов гривен). Об этом 14 сентября рассказали в британском издании Independent.

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Драгоценный санузел называется "Америка" (и – нет, здесь нет политического подтекста), а создал его итальянский мастер-концептуалист Маурицио Каттелан по заказу музея Гуггенхайма (Нью-Йорк) в 2016 году. Говорят, до кражи им воспользовались более 100 тысяч посетителей музея, но как и кто их считал – не уточняют.

Почему унитаз украли? Говорят, просто его не охраняли. Лорд Эдвард Спенсер-Черчилль едва неделю назад заявил: "Это же сантехника! Это первое. А второе – вероятный вор не будет иметь представления, кто перед этим пользовался туалетом или что он ел. Так что – я не планирую его охранять".

История похищения золотого унитаза – видео от World News:

Полиция говорит, что уже задержала 66-летнего подозреваемого, но его личность не раскрывают. Так же не известно, интересовался ли мужчина предыдущими "посетителями" золотого унитаза.

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Между тем в пострадавшем дворце жалуются, что неаккуратный вор "ненадлежащим образом демонтировал унитаз", а потому некоторые помещения Бленхейма залили канализационные воды (со всеми соответствующими приложениями).

Отметим, что дворец Бленхейм – это родовое имение герцогов Мальборо и один из крупнейших дворцово-парковых ансамблей Англии. Расположен он на окраине Вудстока в графстве Оксфордшир. С 1987 года считается памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Примечательно, что словосочетание "золотой унитаз" в Украине ассоциируется с режимом Януковича и его чрезмерно роскошной жизнью. Впрочем, когда в Межигорье мог попасть каждый желающий, – знаменитого унитаза там так и не нашли. Зато, говорят, нашли в Ростове...