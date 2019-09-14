Золотий унітаз викрали, бо його відмовилися охороняти: "злочин століття" у Великій Британії

Із палацу Бленхейм в Британії, де в 1874 році народився знаменитий політик і письменник Вінстон Черчилль, викрали золотий унітаз. Рівно за тиждень перед цим родина герцога Мальборо, яка є власником цього твору мистецтва, вирішила припинити платити за його охорону – мовляв, "та кому він потрібен".

До слова, вартість золотого унітаза – 1 мільйон фунтів стерлінгів (понад 30 мільйонів гривень). Про це 14 вересня розповіли у британському виданні Independent.

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Дорогоцінний санвузол має назву "Америка" (і – ні, тут немає політичного підтексту), а створив його є італійський майстер-концептуаліст Мауріціо Каттелан на замовлення музею Гуггенхайма (Нью-Йорк) у 2016 році. Кажуть, до викрадення ним скористалися понад 100 тисяч відвідувачів музею, але як і хто їх рахував – не уточнюють.

Чому унітаз викрали? Кажуть, просто його не охороняли. Лорд Едвард Спенсер-Черчілль ледь тиждень тому заявив: "Це ж сантехніка! Це перше. А друге – ймовірний злодій не матиме уявлення, хто перед цим користувався туалетом чи що він їв. Так що – я не планую його охороняти".

Історія викрадення золотого унітаза – відео від World News:

Поліція каже, що вже затримала 66-річного підозрюваного, та його особу не називають. Так само не відомо, чи цікавився чоловік попередніми "відвідувачами" золотого унітазу.

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Тим часом у постраждалому палаці скаржаться, що неакуратний злодій "неналежним чином демонтував унітаз", а тому деякі приміщення Бленхейму залили каналізаційні води (з усіма відповідними додатками).

Зазначимо, що палац Бленхейм – це родовий маєток герцогів Мальборо й один з найбільших палацово-паркових ансамблів Англії. Розташований він на околиці Вудстоку в графстві Оксфордшир. З 1987 року вважається пам'ятником Світової спадщини ЮНЕСКО.

Примітно, що словосполучення "золотий унітаз" в Україні асоціюється з режимом Януковича та його надмірно розкішним життям. Утім, коли до Межигір'я міг потрапити кожен охочий, – славнозвісного унітаза там так і не знайшли. Натомість, кажуть, знайшли у Ростові...