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      У пенсіонерки випадково знайшли картину вартістю 6 мільйонів євро: фото

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      Картина "Осміяння Христа"
      Картина "Осміяння Христа" / bbc.com

      У місті Комп'єнь на півночі Франції знайшли картину, яка виявилася загубленим шедевром флорентійського художника Чімабуе. Приблизна вартість картини 6 мільйонів євро.

      Художник Чімабуе жив у XIII столітті, пише ВВС. Назва знайденої картини – "Осміяння Христа", вона входить в серію з 8 робіт художника, де він зобразив "Страсті Христові" і "Розп'яття".

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      Картина висіла на кухні літньої француженки. Одного дня пенсіонерка вирішила оцінити її, вважаючи, що це старовинна ікона. Шедевр пройшов експертизу з використанням інфрачервоного випромінювання, щоб визначити схожість з іншими роботами Чімабуе.

      Картина була написана однією і тією ж рукою,
      – сказав мистецтвознавець Ерік Туркін.

      Тепер картину продадуть на аукціоні 27 жовтня. Експерти вважають, що "Осміяння Христа" оцінять у 6 мільйонів євро.

      До речі, дві інші сцени з тієї ж серії можна побачити в лондонській Національній галереї і в колекції Фріка в Нью-Йорку.

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      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші Курйозні новини Новини Франції Мистецтво
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