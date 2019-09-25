У пенсіонерки випадково знайшли картину вартістю 6 мільйонів євро: фото

У місті Комп'єнь на півночі Франції знайшли картину, яка виявилася загубленим шедевром флорентійського художника Чімабуе. Приблизна вартість картини 6 мільйонів євро.

Художник Чімабуе жив у XIII столітті, пише ВВС. Назва знайденої картини – "Осміяння Христа", вона входить в серію з 8 робіт художника, де він зобразив "Страсті Христові" і "Розп'яття".

Читайте також: Золотий унітаз викрали, бо його відмовилися охороняти: "злочин століття" у Великій Британії

Картина висіла на кухні літньої француженки. Одного дня пенсіонерка вирішила оцінити її, вважаючи, що це старовинна ікона. Шедевр пройшов експертизу з використанням інфрачервоного випромінювання, щоб визначити схожість з іншими роботами Чімабуе.

Картина була написана однією і тією ж рукою,

– сказав мистецтвознавець Ерік Туркін.

Тепер картину продадуть на аукціоні 27 жовтня. Експерти вважають, що "Осміяння Христа" оцінять у 6 мільйонів євро.

До речі, дві інші сцени з тієї ж серії можна побачити в лондонській Національній галереї і в колекції Фріка в Нью-Йорку.

До речі: Книги про Поттера дослідили кваліфіковані екзорцисти: кумедні висновки "фахівців"