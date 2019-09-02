Книги про Поттера дослідили кваліфіковані екзорцисти: кумедні висновки "фахівців"

Важко повірити, але приватна школа в американському штаті Нешвілл вилучила книги про Гаррі Поттера зі своєї бібліотеки. Та дивним є не стільки сам вчинок, скільки офіційна його причина: місцевий пастор запевнив вчителів, що книги Роулінг містять "справжні закляття, здатні викликати злих духів".

Пастор католицької школи Святого Едуарда (а там навчають діти від дошкільного віку і до восьмого класу) інформувала батьків: серію книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера вивчили декілька "кваліфікованих екзорцистів". Про це написало британське видання The Guardian.

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За результатами "дослідження" ці "фахівці" рекомендували усунути літературні твори про Поттера з бібліотеки закладу, бо у них – магія: і добра, і зла. Таку версію не можна, у певному розумінні, відкидати. Однак детальніше пояснення пастора таки дивує.

Закляття і прокльони, описані в книзі, – справжні закляття і прокльони. Прочитані людиною, вони можуть викликати злих духів, які постануть просто перед тим, хто читав текст,

– написав батькам учнів преподобний Дан Ріхіл в офіційному поясненні.

Далі батьки запитали у місцевих чиновників: "Що відбувається?"

Ребека Хаммель, керівник шкіл католицької єпархії в штаті Нешвілл, відповіла: "Він (пастор – 24 канал) цілком у своїх повноваженнях діяти таким чином", оскільки "кожен пастор має канонічні повноваження на такі рішення для своєї парафіяльної школи".

Хто такий Гаррі Поттер?Нагадаємо, раптом хтось не знає: серія книг про Гаррі Поттера написала британка Джоан Роулінг – нині найпопулярніша та найбагатша письменниця світу. Книги виходили друком від 1997 і до 2007 роками.



Так звані "заборонені прокляття" (вбивство – "авада кедавра", знущання – "круціо", повний контроль над людиною – "імперіо") від початку появи книг Роулінг викликали занепокоєння католицьких священників: вони вбачають у цих творах обман дітей та пропаганду відлучення їх від істинної віри.

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