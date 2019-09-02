Книги о Поттере исследовали квалифицированные экзорцисты: забавные выводы "специалистов"

Трудно поверить, но частная школа в американском штате Нэшвилл изъяла книги о Гарри Поттере из своей библиотеки. И удивителен не столько сам поступок, сколько официальная его причина: местный пастор заверил учителей, что книги Роулинг содержат "настоящие заклинания, способные вызвать злых духов".

Пастор католической школы Святого Эдуарда (а там учатся дети от дошкольного возраста и до восьмого класса) информировал родителей: серию книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере изучили несколько "квалифицированных экзорцистов". Об этом написало британское издание The Guardian.

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По результатам "исследования" эти "специалисты" рекомендовали убрать литературные произведения о Поттере из библиотеки учреждения, потому что в них – магия: и добрая, и злая. Такую версию нельзя, в определенном смысле, отвергать. Однако подробное объяснение пастора таки удивляет.

Заклятия и проклятия, описанные в книге, – настоящие заклинания и проклятия. Прочитанные человеком, они могут вызвать злых духов, которые встанут прямо перед тем, кто читал текст,

– написал родителям учеников преподобный Дан Рихил в официальном объяснении.

Далее родители спросили у местных чиновников: "Что происходит?"

Ребекка Хаммел, руководитель школ католической епархии в штате Нэшвилл, ответила: "Он (пастор – 24 канал) вполне в своих полномочиях действовать таким образом", поскольку "каждый пастор имеет канонические полномочия для таких решений для своей приходской школы".

Кто такой Гарри Поттер?

Напомним, вдруг кто-то не знает: серию книг о Гарри Поттере написала британка Джоан Роулинг – сейчас самая популярная и самая богатая писательница мира. Книги выходили в свет с 1997 по 2007 годы.



Так называемые "запретные проклятия" (убийство – "авада кедавра", издевательство – "круцио", полный контроль над человеком – "империо") с начала появления книг Роулинг вызывали беспокойство католических священников: они видят в этих произведениях обман детей и пропаганду отлучения их от истинной веры.

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