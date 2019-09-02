09:58
3 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Приманка для Путина. Во всем виновата Польша
      Вєсті Кремля
      22:17, 2 сентября
      Вести.UA: Украину ждет еще одно новое правописание? Матиос после увольнения стал философом
      Вєсті.UA
      19:41, 2 сентября
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Книги о Поттере исследовали квалифицированные экзорцисты: забавные выводы "специалистов"

      136 Читати новину українською
      Волшебные палочки – настоящие?
      Волшебные палочки – настоящие? / Иллюстративное фото (pixabay)

      Трудно поверить, но частная школа в американском штате Нэшвилл изъяла книги о Гарри Поттере из своей библиотеки. И удивителен не столько сам поступок, сколько официальная его причина: местный пастор заверил учителей, что книги Роулинг содержат "настоящие заклинания, способные вызвать злых духов".

      Пастор католической школы Святого Эдуарда (а там учатся дети от дошкольного возраста и до восьмого класса) информировал родителей: серию книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере изучили несколько "квалифицированных экзорцистов". Об этом написало британское издание The Guardian.

       А тем временем у британского премьера появился щенок: смотрите трогательные фото

      По результатам "исследования" эти "специалисты" рекомендовали убрать литературные произведения о Поттере из библиотеки учреждения, потому что в них – магия: и добрая, и злая. Такую версию нельзя, в определенном смысле, отвергать. Однако подробное объяснение пастора таки удивляет.

      Заклятия и проклятия, описанные в книге, – настоящие заклинания и проклятия. Прочитанные человеком, они могут вызвать злых духов, которые встанут прямо перед тем, кто читал текст,
      написал родителям учеников преподобный Дан Рихил в официальном объяснении.

      Далее родители спросили у местных чиновников: "Что происходит?"

      Ребекка Хаммел, руководитель школ католической епархии в штате Нэшвилл, ответила: "Он (пастор – 24 канал) вполне в своих полномочиях действовать таким образом", поскольку "каждый пастор имеет канонические полномочия для таких решений для своей приходской школы".

      Кто такой Гарри Поттер?
      Напомним, вдруг кто-то не знает: серию книг о Гарри Поттере написала британка Джоан Роулинг – сейчас самая популярная и самая богатая писательница мира. Книги выходили в свет с 1997 по 2007 годы.

      Так называемые "запретные проклятия" (убийство – "авада кедавра", издевательство – "круцио", полный контроль над человеком – "империо") с начала появления книг Роулинг вызывали беспокойство католических священников: они видят в этих произведениях обман детей и пропаганду отлучения их от истинной веры.

      Все новости о Гарри Поттере можно почитать здесь, а новости для улучшения настроения в целом – здесь.

      blog_ava
      Гороскоп на 3 сентября для всех знаков зодиака
      сегодня
      11277
      Теги: Новости Украины Гарри Поттер Курьезные новости Религия Великобритания
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 2 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трамп и Макрон работают на Путина?
      сегодня , 00:30 Трамп и Макрон работают на Путина?
      Іван Яковина 298
      Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      2 сентября , 19:31 Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      914
      Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      2 сентября , 17:00 Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      1012
      Главные новости 2 сентября: закрытое заседание Кабмина и кого из украинцев нашли в "Лефортово"
      2 сентября , 23:21 Главные новости 2 сентября: закрытое заседание Кабмина и кого из украинцев нашли в "Лефортово"
      224
      Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбиють активістів
      2 сентября , 23:00 Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбиють активістів
      Дмитро Гнап 82
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук