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      У США викрали гравюру Сальвадора Далі за 32 секунди: відео

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      Викрадач гравюри Далі
      Викрадач гравюри Далі / Скріншот

      У Сан-Франциско викрали гравюру Сальвадора Далі "Жираф у вогні". Злодієві знадобилося на всю операцію лише 32 секунди.

      Приблизна вартість "Жирафа у вогні" 20 тисяч доларів, пише ABC7.

      Нещодавно: У пенсіонерки випадково знайшли картину вартістю 6 мільйонів євро: фото

      На відео видно, що чоловік у блакитній футболці увійшов в художню галерею Dennis Rae Fine Art. Він забрав з мольберта гравюру розміром 50 на 60 сантиметрів і безперешкодно покинув приміщення.

      жираф у вогня далі
      "Жираф у вогні" Сальвадора Далі

      Директорка галереї Анджела Келлетт вважає, що у зловмисника була спільниця. Жінка відволікла співробітника виставки, поки злодій виносив гравюру Далі.

      До речі, гравюра кріпилася до мольберта карабіном і тросом, які теж зникли. Поліція Сан-Франциско попросила відгукнутися тих, хто впізнав чоловіка на відео.

      У США чоловік викрав гравюру Сальвадора Далі за 32 секунди: відео

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Мистецтво Курйозні новини Новини США Кримінальні новини
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