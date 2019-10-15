У США викрали гравюру Сальвадора Далі за 32 секунди: відео

У Сан-Франциско викрали гравюру Сальвадора Далі "Жираф у вогні". Злодієві знадобилося на всю операцію лише 32 секунди.

Приблизна вартість "Жирафа у вогні" 20 тисяч доларів, пише ABC7.

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На відео видно, що чоловік у блакитній футболці увійшов в художню галерею Dennis Rae Fine Art. Він забрав з мольберта гравюру розміром 50 на 60 сантиметрів і безперешкодно покинув приміщення.



"Жираф у вогні" Сальвадора Далі

Директорка галереї Анджела Келлетт вважає, що у зловмисника була спільниця. Жінка відволікла співробітника виставки, поки злодій виносив гравюру Далі.

До речі, гравюра кріпилася до мольберта карабіном і тросом, які теж зникли. Поліція Сан-Франциско попросила відгукнутися тих, хто впізнав чоловіка на відео.

У США чоловік викрав гравюру Сальвадора Далі за 32 секунди: відео