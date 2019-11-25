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      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      У Німеччині обікрали відому колекцію коштовностей на сотні мільйонів євро: фото

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      У Німеччині обікрали всесвітньо відому колекцію коштовностей / bild.de

      Невідомі обікрали всесвітньо відому колекцію коштовностей "Зелене склепіння" на сотні мільйонів євро. Інцидент трапився вранці 25 листопада у Дрездені, Німеччина.

      Пограбування уже назвали найбільшою крадіжкою творів мистецтва у "післявоєнній історії", пише Bild.

      До речі: У США викрали гравюру Сальвадора Далі за 32 секунди: відео

      Близько 5 години ранку злочинці відключили будівлю від електропостачання і потрапили всередину через вікно, знявши ґрати. Після пограбування їх повернули на місце.

      дрезден крадіжка
      Колекція коштовностей у Дрездені/ Фото: ВВС

      Попри відімкнення електрики, грабіжників зафіксувала камера відеоспостереження. Правоохоронці з’ясовують усі обставини.

      Офіційно поліція не називає обсягів збитків. Однак зловмисники викрали діаманти і дорогоцінні камені, які мають історичну цінність. Громіздкі предмети, такі як вази або картини, не взяли.

      Що відомо про колекцію коштовностей "Зелене склепіння"?"Зелене склепіння" – одна з найбільших в Європі колекцій коштовностей. Скарбниця налічує 4 тисячі ювелірних прикрас, її заснував саксонський курфюрст Август в XVII столітті. Колишня князівська скарбниця Веттинів зберігає цінності періодів від Ренесансу до класицизму.

      Тут виставлені золото і дорогоцінні камені, фарфор, твори мистецтва з бурштину і слонової кістки, а також вишнева кісточка з вирізьбленими 185 обличчями.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Пограбування Поліція Гроші Мистецтво
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