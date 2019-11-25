У Німеччині обікрали відому колекцію коштовностей на сотні мільйонів євро: фото

Невідомі обікрали всесвітньо відому колекцію коштовностей "Зелене склепіння" на сотні мільйонів євро. Інцидент трапився вранці 25 листопада у Дрездені, Німеччина.

Пограбування уже назвали найбільшою крадіжкою творів мистецтва у "післявоєнній історії", пише Bild.

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Близько 5 години ранку злочинці відключили будівлю від електропостачання і потрапили всередину через вікно, знявши ґрати. Після пограбування їх повернули на місце.



Колекція коштовностей у Дрездені/ Фото: ВВС

Попри відімкнення електрики, грабіжників зафіксувала камера відеоспостереження. Правоохоронці з’ясовують усі обставини.

Офіційно поліція не називає обсягів збитків. Однак зловмисники викрали діаманти і дорогоцінні камені, які мають історичну цінність. Громіздкі предмети, такі як вази або картини, не взяли.

Що відомо про колекцію коштовностей "Зелене склепіння"?"Зелене склепіння" – одна з найбільших в Європі колекцій коштовностей. Скарбниця налічує 4 тисячі ювелірних прикрас, її заснував саксонський курфюрст Август в XVII столітті. Колишня князівська скарбниця Веттинів зберігає цінності періодів від Ренесансу до класицизму.



Тут виставлені золото і дорогоцінні камені, фарфор, твори мистецтва з бурштину і слонової кістки, а також вишнева кісточка з вирізьбленими 185 обличчями.