Злодії винесли зі скарбниці коштовностей на 113,8 мільйона євро. Прокуратура висунула обвинувачення 6 громадянам Німеччини віком від 22 до 27 років.

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Їм інкримінують груповий грабіж з обтяжувальними обставинами та підпалом. Серед обвинувачених – 2 людей, яких вже судили за крадіжку 100-кілограмової золотої монети з берлінського музею Боде.

Правоохоронці не оприлюднили імена обвинувачених. Водночас під час розслідування поліцейські повідомляли, що в епіцентрі підозри – представники так званого "клану Ремма".

Пограбування у Дрездені: головне

Невідомі 25 листопада 2019 року увірвалися до скарбниці "Зелене склепіння". Вона розташована у Дрезденському замку.

За даними слідства, зловмисники підпалили електрощит під мостом Августа Сильного, який забезпечує "Зелене склепіння" електрикою.

З музею злодії винесли колекцію прикрас. Зокрема, 9-каратний діамант, який оцінили у 10 – 12 мільйонів доларів.

Цей злочин сколихнув усю Європу.

"Зелене склепіння" – світова коштовність