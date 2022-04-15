Соответствующее заявление подала глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн. На днях она посетила Украину.

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Возможно разглашение в Германии гостайны касательно Украины

Федеральная разведывательная служба Германии перехватила радиопереговоры военных вооруженных сил России. У них есть подробная информация об убийствах украинских мирных жителей. Есть подозрение, что детали переговоров позже передали СМИ.

На прошлой неделе разведчики представили протоколы перехвата комитета Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб. Копии протоколов были направлены также комитетам по обороне и иностранным делам.

По информации немецких СМИ, утечка информации могла произойти на этом этапе. Однако все детали должны быть установлены ​​прокуратурой Берлина.

После того, как стало известно о протоколах перехвата, российские военные закрыли каналы, по которым шли переговоры. По словам собеседников, приближенных к НАТО, также заблокировали доступ к другим источникам информации.

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