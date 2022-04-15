Відповідну заяву подала голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн. Днями вона відвідала Україну.

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Можливе розголошення в Німеччині держтаємниці щодо України

Федеральна розвідувальна служба Німеччини перехопила радіопереговори військових збройних сил Росії. У них є детальна інформація про вбивства українських мирних жителів. Існує підозра, що деталі переговорів пізніше передали ЗМІ.

Минулого тижня розвідники подали протоколи перехоплення комітету Бундестагу з контролю за діяльністю спецслужб. Копії протоколів надіслали також комітетам з оборони та закордонних справ.

За інформацію німецьких ЗМІ, витік інформації міг статися на цьому етапі. Однак усі деталі має встановити прокуратура Берліна.

Після того, як стало відомо про протоколи перехоплення, російські військові закрили канали, якими йшли перемовини. За словами співрозмовників, наближених до НАТО, також заблокували й доступ до інших джерел інформації.

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