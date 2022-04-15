Посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю виданню зазначив, що постачання зброї з Німеччини були для нього особисто питанням честі ще перед війною

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Німеччину перед війною переконували, що Україні потрібна зброя

Ми намагалися розкачати німецьку "машину" і переконати її в тому, що Україні терміново треба надати зброю, не чекаючи, поки Росія нападе,

заявив Мельник.

Він пригадав, що за 4 дні до нападу росіян на емоціях сказав в одному з відеоінтерв'ю, що "якщо Путін нападе, а Німеччина до цього не надасть зброю, то українці їй цього ніколи не пробачать".

Зброю надали лише на третій день війни. Але посол дуже щасливий, що вдалося підготувати ґрунт для цього.

Йому говорили: "Що ти туди лізеш, ти їх так не зміниш, вони ніколи цю позицію не скорегують, це їхня матриця". Однак Мельник наголосив, що вірив з першого дня, що Берлін зніме заборону, лише не знав коли.

Потреба в озброєнні досі є, але інша

Тепер вже інше питання: Україні потрібна важка зброя – танки, важкі гаубиці, калібр 155 міліметрів.

Нам вдалося переконати Партію зелених, майже переконали лібералів. Але рішення ухвалюватиме канцлер Олаф Шольц,

– зауважив посол.

А також партія соціал-демократів. Це черговий бар'єр, який доведеться подолати. Мельник зауважив, що загалом це партія, яка була проти озброєння навіть самої Німеччини.

За словами посла, важливо, наскільки Шольц може проявити лідерство, переконати скептиків, що Німеччина не може собі дозволити знову гальмувати.

Берлін звик вірити у "міць Росії"

За словами Мельника, німці себе запитують, на чиїй стороні опиняться, коли війна завершиться, коли Україна переможе. Адже потім будуть аналізувати, хто як допомагав країні.

Посол регулярно зустрічається з керівниками найбільших німецьких компаній, які виробляють зброю. "Ситуація складна, оскільки є політичні перепони, не до кінця вирішене фінансове питання, тобто скільки Німеччина буде готова допомогти нам у закупівлі цієї зброї – як щодо поставок зараз і потім", – пояснив він.

Адже після завершення війни загроза з Росії не зникне. Україні треба уже зараз закуповувати найкращі системи ППО, найпотужніші гармати, артилерійські системи, системи залпового вогню.

Я пропоную, щоби на рівні канцлера скликали оборонний саміт за участі всіх міністерств і вирішили питання, що Німеччина може дати із запасів Бундесверу, що може почати закуповувати з тих озброєнь, які нам потрібні,

– сказав Мельник.

Він зауважив, що проблемою є також те, що у Німеччині багато хто не вірить, що у Росії можна виграти війну.

Адже у них живий міф про "міць російської держави", яку просто апріорі неможливо подолати. Це просто як частина їхньої ДНК: "Росія непереможна". Однак потроху позиція Німеччини змінюється.

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