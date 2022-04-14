Також автор петиції закликає свій уряд "негайно вжити всіх необхідних заходів" для того, щоб зупинити геноцид Росії в Україні.

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Петиція з'явилася на сайті ще 2 березня. Наразі там лише трохи більше ніж 15 тисяч підписів з необхідних 50 тисяч. До терміну розгляду петиції урядом залишилося всього 8 днів.

Чому це важливо

Петиція має юридичну силу. Якщо автор назбирає 50 тисяч підписів до 22 квітня, німецький Бундестаг зобов'язаний підняти це питання. Це вбачає виступи депутатів, експертів, і, чи не найголовніше, свідків та жертв звірств російської армії по всій Україні.

Таким чином ми можемо фактично змусити німців подивитися в очі зґвалтованим, пораненим, сиротам і вдовам.



Геноцид – це нульова толерантність і не має виправдання. Російська влада і всі, хто причетний до звірств в Україні, повинні бути максимально притягнуті відповідальності.

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