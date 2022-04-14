Также автор петиции призывает свое правительство "немедленно принять все необходимые меры" для того, чтобы остановить геноцид России в Украине.

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Петиция появилась на сайте еще 2 марта. Сейчас там чуть больше 15 тысяч подписей из необходимых 50 тысяч. До срока рассмотрения петиции правительством осталось всего 8 дней .

Почему это важно

Петиция имеет юридическую силу. Если автор соберет 50 тысяч подписей до 22 апреля, немецкий Бундестаг обязан поднять этот вопрос. Это предусматривает выступления депутатов, экспертов, и, самое главное, свидетелей и жертв зверств российской армии по всей Украине.

Таким образом, мы можем фактически заставить немцев посмотреть в глаза изнасилованным, раненым, сиротам и вдовам.



Геноцид – это нулевая толерантность и не имеющая оправдания. Российские власти и все, кто причастен к зверствам в Украине, должны быть максимально привлечены ответственности.