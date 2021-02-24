В Германии прошел исторический судебный процесс над агентом сирийской тайной полиции. 45-летний Эйяд А. 4,5 года будет находиться в тюрьме за то, что пытал людей в Сирии.

В городе Кобленц экс-агента полиции Сирии осудили за соучастие в преступлениях против человечества.

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Это первый случай, когда за преступления, совершенные режимом Башара Асада, судят за рубежом.

Агент полиции участвовал в пытках 30 человек

По показаниям стороны обвинения, Эйяд А. доставил в тайные тюрьмы возле Дамаска около 30 антиправительственных демонстрантов. В этих секретных застенках к людям применяли пытки. Все это произошло в 2011 году.

Прокуроры требовали 5,5 лет заключения. Защитники опирались на такой аргумент, мол, агента полиции могли убить, если бы он отказался выполнять приказы. По мнению адвокатов, в пользу их подзащитного свидетельствовало и то, что он нарушил приказ своего непосредственного руководителя и не расстрелял задержанных.

В Германии мужчину узнали его жертвы

Эйяд дезертировал в 2012 году, а в 2013 – покинул сирийскую территорию. Он пожил в Турции и Греции, а в 2018 году перебрался в Германию. Там он попался на глаза тех людей, над которыми в 2011 году издевался.

Задержали бывшего агента в 2019 году. Компанию ему составил высокопоставленный сирийский чиновник Анвар Г., следствие по которому до сих пор. Ожидается, что 58-летний мужчина попадет под суд в октябре.

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Как проводили расследование

Досудебное следствие длилось в течение 10 месяцев, допросили десятки мужчин и женщин. Также суду предоставили тысячи фотографии с результатам пыток, которые бывший полицейский вывез из Сирии. В организации Amnesty International назвали этот приговор историческим.