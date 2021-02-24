У Німеччині пройшов історичний судовий процес над агентом сирійської таємної поліції. 45-річний Ейяд А. 4,5 роки перебуватиме у в'язниці за те, що катував людей у Сирії.

У місті Кобленц ексагента поліції Сирії засудили за співучасть у злочинах проти людства.

Читайте також Війська Росії беруть участь в операції у сирійській Пальмірі: неспростовні докази

Це перший випадок, коли за злочини, скоєні режимом Башара Асада, судять за кордоном.

Агент поліції брав участь у катуваннях 30 осіб

За свідченнями сторони обвинувачення, Ейяд А. доставив до таємних тюрем біля Дамаска близько 30 антиурядових демонстрантів. У цих секретних катівнях до людей застосовували тортури. Усе це сталось у 2011 році.

Прокурори вимагали 5,5 років ув'язнення. Захисники опирались на такий аргумент, мовляв, агента поліції могли вбити, якби він відмовився виконувати накази. На думку адвокатів, на користь їхнього підзахисного свідчило й те, що він порушив наказ свого безпосереднього керівника та не розстріляв затриманих.

У Німеччині чоловіка впізнали його жертви

Ейяд дезертував у 2012 році, а у 2013 – покинув сирійську територію. Чоловік пожив у Туреччині та Греції, а у 2018 році перебрався до Німеччини. Там він потрапив на очі тих людей, над якими у 2011 році знущався.

Затримали колишнього агента у 2019 році. Компанію йому склав високопоставлений сирійський чиновник Анвар Р., слідство щодо якого досі триває. Очікується, що 58-річний чоловік потрапить під суд у жовтні.

До теми Похизувалися медалями: викрили росіян, яких нагородили за військові злочини у Криму та Сирії

Як проводили розслідування

Досудове слідство тривало протягом 10 місяців, допитали десятки чоловіків та жінок. Також суду надали тисячі фотографії з результатами тортур, які експоліцейський вивіз з Сирії. В організації Amnesty International назвали цей вирок історичним.