В частности, это идея члена Свободной демократической партии Германии (ВДП). Она входит в правительственную коалицию.

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Инициативу выдвинул первый парламентский секретарь парламентской группы ВДП Йоханнес Фогель. Он также является вице-главой его партии. Фогель и предложил Германии и Европейскому Союзу рассмотреть специальную программу.

Суть инициативы

Да, он предлагает предоставлять убежище российским дезертирам. Впрочем, Фогель подчеркнул, что это его "личная идея".

Каждому, кто передвигается по украинской территории и не хочет участвовать в захватнической войне, которая нарушает международное право, нужно предоставить такую ​​возможность,

– отметил Фогель.

Он считает, что прием дезертиров в Европе также может "способствовать ослаблению российских войск в Украине".

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