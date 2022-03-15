Зокрема, це ідея члена Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП). Вона входить до урядової коаліції.

Увага Німеччина готова прийняти необмежену кількість біженців з України

Ініціативу висунув перший парламентський секретар парламентської групи ВДП Йоганнес Фогель. Він також є віцеголовою його партії. Фогель і запропонував Німеччині та Європейському Союзу розглянути спеціальну програму.

Суть ініціативи

Так, він пропонує надавати притулок російським дезертирам. Утім Фогель підкреслив, що це його "особиста ідея".

Кожному, хто пересувається українською територією і не хоче брати участь у загарбницькій війні, яка порушує міжнародне право, потрібно надати таку можливість,

– зазначив Фогель.

Він вважає, що прийом дезертирів у Європі також може "сприяти ослабленню російських військ в Україні".

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