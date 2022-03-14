Уповноважений федерального уряду з питань інтеграції Рім Алабалі-Радован дав обіцянку стосоно біженців. Про це він повідомив газетам медіа-групи Funke.

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Німеччина запропонує захист усім людям, які втікають до нас з України,

– сказав політик від СДПН.

Водночас Рім Алабалі-Радован зазначив, що поки ніхто не може передбачити точну кількість осіб.

Нагадаємо, за оцінками Організації Об'єднаних Націй станом на 11 березня кількість біженців з України досягла 2,5 мільйона людей. Окрім цього, близько двох мільйонів громадян переміщено всередині нашої держави.