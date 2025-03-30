Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Что известно о поисках мэра для острова Вангероге

В издании отмечают, что Вангероге – это тихий и спокойный остров в Северном море, куда люди ездят отдыхать. Однако там есть нехватка специалистов, а также людей, которые могли бы готовить новых сотрудников для работы.

Найти новых сотрудников со специальными квалификациями в административных вопросах для острова, когда это невозможно даже на материке, представляется практически невозможным,

– говорится в совместном заявлении партий ХДС, СДПГ и "Зеленые" из Совета острова Вангероге.

Чтобы решить эту проблему, на острове прорекламировали вакансию мэра в местной газете. В ближайшее время такая заметка появится еще в нескольких изданиях.

Дата выборов мэра уже назначена на 17 августа, а подать заявку можно до 14 июня. До того как было размещено объявление, на вакансию откликнулся только один человек.

Среди обязанностей кандидата: ответственное управление администрацией, представительские задачи, поддержка в вопросах финансов, общественного порядка и кадровых ресурсов. Также для работы мэром требуется наличие университетского диплома и соответствующего профессионального опыта.

Ранее этот способ уже помог жителям Вангероге найти смотрителя маяка. Благодаря заметке в газете на вакансию претендовали более 1 000 желающих.