Власти Германии рассматривают возможность обязать всех жителей страны носить в общественных местах не просто маски. Речь идет о специальных респираторах.

Они имеют высокую степень защиты класса FFP2. Об этом сообщили на сайте The Guardian.

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В транспорте и магазинах

Власти Германии отметили, что маски могут обязать носить в транспорте и в магазинах.

В Баварии приняли решение

Такое решение уже вступило в силу в Баварии. Его приняли на уровне власти федеральной земли.

До воскресенья, 24 января, за соблюдением этого требования следить не будут. Но после этого носить респиратор будет обязательно:

в общественных местах;

в транспорте: в поездах, автобусах, трамваях.

Что известно о респираторах FFP2?

Маски FFP2 защищают как владельца, так и других людей, в отличие от других масок для рта и носа. Однако они не обеспечивают стопроцентной защиты от заражения.

Мероприятия в Австрии

Канцлер Себастьян Курц заявил, что ответные меры начнут действовать в Австрии. Австрийцы будут носить специальные маски с понедельника, 25 января, в обязательном порядке.

Кстати! В Австрии продлили режим изоляции до 7 февраля.

Коронавирус в Германии: что известно

В Германии в целом подтвердили свыше 2 миллионов случаев коронавируса, из них – более 40 тысяч летальные.

На юге Германии обнаружили новую мутацию коронавирусной инфекции.

Это связывают со вспышкой COVID-19 в клинике города Гармиш-Партенкирхен в Баварии.

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