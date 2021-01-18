Из-за нового штамма: жителей Германии могут обязать носить респираторы
Власти Германии рассматривают возможность обязать всех жителей страны носить в общественных местах не просто маски. Речь идет о специальных респираторах.
Они имеют высокую степень защиты класса FFP2. Об этом сообщили на сайте The Guardian.
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В транспорте и магазинах
Власти Германии отметили, что маски могут обязать носить в транспорте и в магазинах.
В Баварии приняли решение
Такое решение уже вступило в силу в Баварии. Его приняли на уровне власти федеральной земли.
До воскресенья, 24 января, за соблюдением этого требования следить не будут. Но после этого носить респиратор будет обязательно:
- в общественных местах;
- в транспорте: в поездах, автобусах, трамваях.
Что известно о респираторах FFP2?
Маски FFP2 защищают как владельца, так и других людей, в отличие от других масок для рта и носа. Однако они не обеспечивают стопроцентной защиты от заражения.
Мероприятия в Австрии
Канцлер Себастьян Курц заявил, что ответные меры начнут действовать в Австрии. Австрийцы будут носить специальные маски с понедельника, 25 января, в обязательном порядке.
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