Влада Німеччини розглядає можливість зобов'язати усіх жителів країни носити у громадських місцях не просто маски. Мовиться про спеціальні респіратори.

Вони мають високий ступінь захисту класу FFP2. Про це повідомили на сайті The Guardian.

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У транспорті та магазинах

Влада Німеччини відзначила, що маски можуть зобов'язати носити у транспорті та в магазинах.

У Баварії ухвалили рішення

Таке рішення вже набрало чинності в Баварії. Його ухвалили на рівні влади федеральної землі.

До неділі, 24 січня, за дотриманням цієї вимоги стежити не будуть. Але після цього носити респіратор буде обов'язково:

у громадських місцях;

у транспорті: в поїздах, автобусах, трамваях.

Що відомо про респіратори FFP2? Маски FFP2 захищають як власника, так і інших людей, на відміну від інших масок для рота і носа. Однак вони не забезпечують стовідсоткового захисту від зараження.

Заходи в Австрії

Канцлер Себастьян Курц заявив, що відповідні заходи почнуть діяти в Австрії. Австрійці носитимуть спеціальні маски з понеділка, 25 січня, в обов'язковому порядку.

До речі! В Австрії продовжили режим ізоляції до 7 лютого.

Коронавірус в Німеччині: що відомо

У Німеччині загалом підтвердили понад 2 мільйони випадків коронавірусу, з них – понад 40 тисяч летальні.

На півдні Німеччини виявили нову мутацію коронавірусної інфекції.

Це пов'язують зі спалахом COVID-19 у клініці міста Гарміш-Партенкірхен в Баварії.



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