Через новий штам: жителів Німеччини можуть зобов'язати носити респіратори
Влада Німеччини розглядає можливість зобов'язати усіх жителів країни носити у громадських місцях не просто маски. Мовиться про спеціальні респіратори.
Вони мають високий ступінь захисту класу FFP2. Про це повідомили на сайті The Guardian.
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У транспорті та магазинах
Влада Німеччини відзначила, що маски можуть зобов'язати носити у транспорті та в магазинах.
У Баварії ухвалили рішення
Таке рішення вже набрало чинності в Баварії. Його ухвалили на рівні влади федеральної землі.
До неділі, 24 січня, за дотриманням цієї вимоги стежити не будуть. Але після цього носити респіратор буде обов'язково:
- у громадських місцях;
- у транспорті: в поїздах, автобусах, трамваях.
Що відомо про респіратори FFP2?Маски FFP2 захищають як власника, так і інших людей, на відміну від інших масок для рота і носа. Однак вони не забезпечують стовідсоткового захисту від зараження.
Заходи в Австрії
Канцлер Себастьян Курц заявив, що відповідні заходи почнуть діяти в Австрії. Австрійці носитимуть спеціальні маски з понеділка, 25 січня, в обов'язковому порядку.
Коронавірус в Німеччині: що відомо
- У Німеччині загалом підтвердили понад 2 мільйони випадків коронавірусу, з них – понад 40 тисяч летальні.
- На півдні Німеччини виявили нову мутацію коронавірусної інфекції.
- Це пов'язують зі спалахом COVID-19 у клініці міста Гарміш-Партенкірхен в Баварії.
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