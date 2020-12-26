В Германии мошенники требуют 6 тысяч евро за бесплатную вакцину от COVID-19
В Германии накануне начала вакцинации населения против коронавируса активизировались мошенники. Они требуют у людей по 6 тысяч евро за прививки, которое государство будет проводить бесплатно.
Полиция немецкого города Бонн предупредила о случаях телефонного мошенничества. Об этом сообщает Spiegel.
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Детали мошеннической схемы
64-летней женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником фармацевтической компании. Он предложил немке купить первый пакет вакцины против коронавируса за 6 тысяч евро. После подозрительного звонка женщина сразу обратилась в полицию.
Когда мошенник прибыл за деньгами, его задержали правоохранители. Злоумышленником оказался 51-летний немец. Он пытался убедить полицию, что готовил рассылку вакцины по почте.
Немецкие правоохранители отмечают, что это не первый случай мошенничества. Полиция призывает граждан не вестись на уловки, поскольку вакцина будет бесплатной.
Вакцинация в Германии: что известно
- Вакцинацию против коронавируса в Германии начнут 27 декабря 2020 года.
- Сначала прививки сделают людям в возрасте от 80 лет, а также тем, кто живет и работает в домах для людей соответствующего возраста.
- Кроме того, одними из первых вакцинируют медиков в отделениях интенсивной терапии и неотложной помощи.
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