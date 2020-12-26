В Германии накануне начала вакцинации населения против коронавируса активизировались мошенники. Они требуют у людей по 6 тысяч евро за прививки, которое государство будет проводить бесплатно.

Полиция немецкого города Бонн предупредила о случаях телефонного мошенничества. Об этом сообщает Spiegel.

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Детали мошеннической схемы

64-летней женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником фармацевтической компании. Он предложил немке купить первый пакет вакцины против коронавируса за 6 тысяч евро. После подозрительного звонка женщина сразу обратилась в полицию.

Когда мошенник прибыл за деньгами, его задержали правоохранители. Злоумышленником оказался 51-летний немец. Он пытался убедить полицию, что готовил рассылку вакцины по почте.

Немецкие правоохранители отмечают, что это не первый случай мошенничества. Полиция призывает граждан не вестись на уловки, поскольку вакцина будет бесплатной.

Обратите внимание! По состоянию на 26 декабря 2020 года коронавирусом в Германии заразились 1,63 миллиона человек. Из них 1,24 миллиона больных уже выздоровели, а 29 580 – умерли.

Вакцинация в Германии: что известно