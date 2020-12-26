У Німеччині напередодні початку вакцинації населення проти коронавірусу активізувалися шахраї. Вони вимагають у людей по 6 тисяч євро за щеплення, яке держава проводитиме безкоштовно.

Поліція німецького міста Бонн попередила про випадки телефонного шахрайства. Про це повідомляє Spiegel.

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Деталі шахрайської схеми

До 64-річної жінки подзвонив чоловік, який представився співробітником фармацевтичної компанії. Він запропонував німкені купити перший пакет вакцини проти коронавірусу за 6 тисяч євро. Після підозрілого дзвінка жінка одразу звернулася в поліцію.

Коли шахрай прибув за грошима, його затримали правоохоронці. Зловмисником виявився 51-річний німець. Він намагався переконати поліцію, що готував розсилку вакцини поштою.

Німецькі правоохоронці зазначають, що це не перший випадок шахрайства. Поліція закликає громадян не вестися на хитрощі, оскільки вакцина буде безкоштовною.

Зверніть увагу! Станом на 26 грудня 2020 року коронавірусом в Німеччині заразилися 1,63 мільйона людей. З них 1,24 мільйона хворих вже одужали, а 29 580 – померли.

Вакцинація в Німеччині: що відомо