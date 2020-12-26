У Німеччині шахраї вимагають 6 тисяч євро за безкоштовну вакцину від COVID-19
У Німеччині напередодні початку вакцинації населення проти коронавірусу активізувалися шахраї. Вони вимагають у людей по 6 тисяч євро за щеплення, яке держава проводитиме безкоштовно.
Поліція німецького міста Бонн попередила про випадки телефонного шахрайства. Про це повідомляє Spiegel.
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Деталі шахрайської схеми
До 64-річної жінки подзвонив чоловік, який представився співробітником фармацевтичної компанії. Він запропонував німкені купити перший пакет вакцини проти коронавірусу за 6 тисяч євро. Після підозрілого дзвінка жінка одразу звернулася в поліцію.
Коли шахрай прибув за грошима, його затримали правоохоронці. Зловмисником виявився 51-річний німець. Він намагався переконати поліцію, що готував розсилку вакцини поштою.
Німецькі правоохоронці зазначають, що це не перший випадок шахрайства. Поліція закликає громадян не вестися на хитрощі, оскільки вакцина буде безкоштовною.
Вакцинація в Німеччині: що відомо
- Вакцинацію проти коронавірусу в Німеччині розпочнуть 27 грудня 2020 року.
- Спочатку щеплення зроблять людям віком від 80 років, а також тим, хто живе та працює в будинках для людей відповідного віку.
- Крім того, одними з перших вакцинують медиків у відділеннях інтенсивної терапії та невідкладної допомоги.
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