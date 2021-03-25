Коктейли Молотова против карантина: в Германии мужчина поджег мэрию
В немецком городе Дельменхорст 30-летний мужчина поджег местную ратушу. Его якобы возмутили карантинные ограничения. К счастью, из-за инцидента никто не пострадал.
Источник:butenunbinnen.de
Происшествие случилось 24 марта примерно в 22:30 по местному времени. Мужчину задержали и допросили.
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Детали преступления
По данным полиции, мужчина разбил окно и бросил внутрь подожженные коктейли Молотова. Огонь сильно повредил помещение туристического информационного бюро в здании.
Пожар удалось ликвидировать, поэтому остальная часть здания мэрии осталась "целой". Как сообщил мэр города Аксель Янц, в одном крыле живет руководитель мэрии, поэтому все могло закончиться фатально.
Несколько человек стали свидетелями инцидента. Три человека самостоятельно задерживали поджигателя до приезда соответствующих органов.
Пожарным удалось быстро ликвидировать огонь / Скриншот с видео
Зачем немец поджег мэрию
Мужчина признался в преступлении полиции. Он объяснил, что "недоволен ограничениями из-за коронавируса", которые действуют в стране.
Прокуратура в Ольденбурге приказала держать мужчину под стражей. Ранее он не фигурировал в уголовных делах, однако несколько раз нарушал карантинные ограничения.
Карантин в Германии: главное
- Локдаун в стране должен был длиться до 28 марта, однако ведомство Ангелы Меркель предложило продлить срок до конца апреля.
- С 8 марта в Германии заработали некоторые магазины, а также автошколы и салоны красоты.
- Это привело к тому, что уже 20 марта заразились более 14 тысяч немцев.
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