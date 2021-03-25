В немецком городе Дельменхорст 30-летний мужчина поджег местную ратушу. Его якобы возмутили карантинные ограничения. К счастью, из-за инцидента никто не пострадал.

Происшествие случилось 24 марта примерно в 22:30 по местному времени. Мужчину задержали и допросили.

К теме Критическая ситуация с COVID-19: в Чехии и Германии хотят продолжить локдаун

Детали преступления

По данным полиции, мужчина разбил окно и бросил внутрь подожженные коктейли Молотова. Огонь сильно повредил помещение туристического информационного бюро в здании.

Обратите внимание! По предварительным подсчетам, последствия поджога оценивают в 50 тысяч евро.

Пожар удалось ликвидировать, поэтому остальная часть здания мэрии осталась "целой". Как сообщил мэр города Аксель Янц, в одном крыле живет руководитель мэрии, поэтому все могло закончиться фатально.

Несколько человек стали свидетелями инцидента. Три человека самостоятельно задерживали поджигателя до приезда соответствующих органов.



Пожарным удалось быстро ликвидировать огонь / Скриншот с видео

Зачем немец поджег мэрию

Мужчина признался в преступлении полиции. Он объяснил, что "недоволен ограничениями из-за коронавируса", которые действуют в стране.

Прокуратура в Ольденбурге приказала держать мужчину под стражей. Ранее он не фигурировал в уголовных делах, однако несколько раз нарушал карантинные ограничения.

Карантин в Германии: главное