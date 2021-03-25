У німецькому місті Дельменгорст 30-річний чоловік підпалив місцеву ратушу. Його начебто обурили карантинні обмеження. На щастя, через інцидент ніхто не постраждав.

Подія трапилась 24 березня приблизно о 22:30 за місцевим часом. Чоловіка затримали й допитали.

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Деталі злочину

За даними поліції, чоловік розбив вікно та кинув усередину підпалені коктейлі Молотова. Вогонь сильно пошкодив приміщення туристичного інформаційного бюро в будівлі.

Зверніть увагу! За попередніми підрахунками, наслідки підпалу оцінюють у 50 тисяч євро.

Пожежу вдалось ліквідувати, тому решта будівлі мерії залишилась "цілою". Як повідомив мер міста Аксель Янц, в одному крилі мешкає керівник мерії, тому все могло закінчитись фатально.

Декілька людей стали свідками інциденту. Троє осіб самостійно затримували палія до приїзду відповідних органів.



Пожежникам вдалось швидко ліквідувати вогонь / Скриншот з відео

Навіщо німець підпалив мерію

Чоловік зізнався у злочині поліції. Він пояснив, що "незадоволений обмеженнями через коронавірус", які діють в країні.

Прокуратура в Ольденбурзі наказала утримувати чоловіка під вартою. Раніше він не фігурував у кримінальних справах, однак декілька разів порушував карантинні обмеження.

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