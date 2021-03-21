У Чехії та Німеччині фіксують загострення ситуації з COVID-19 попри чинні обмеження. Уряди цих країн розглядають можливіть продовження терміну каранту до кінця квітня.

За весь період пандемії COVID-19 у Чехії захворіли майже 1,5 мільйона людей. Водночас у Німеччині з хворобою зіткнулось вже понад 2,6 мільйона громадян.

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Надзвичайний стан в Чехії

За словами очільника Міністерства внутрішніх справ Чехії, кількість нових випадків заражень коронавірусом зменшується. Зокрема, за 20 березня в країні виявили 5 400 нових випадків заражень.

Зверніть увагу. Менші показники захворюваності в Чехії фіксували ще 21 січня. Водночас ситуація у місцевих лікарнях залишається складною.

Уряд Чехії планує продовжити термін карантинних обмежень аж до 28 квітня. Зараз в країні діє надзвичайний стан. Попередньо такий режим у Чехії мав діяти до 28 березня.

Раніше мовилось, що влада розглядає можливість продовження терміну надзвичайного стану до 11 квітня. Також обговорюють запровадження посилених обмежень 4 квітня – на Великдень.

Локдаун в Німеччині

Відомство канцлерки Німеччини Ангели Меркель запропонувало продовжити локдаун в країні до кінця квітня. Карантин, який зараз діє у Німеччині, мав тривати до 28 березня.

Також з 8 березня там діяли певні послаблення у обмеженнях, зокрема, запрацювали:

книжкові та квіткові магазини;

магазини садових товарів;

косметичні салони;

автошколи;

пілотні училища.

Це призвело до різкого збільшення зараженості у Німеччині. За 20 березня там заразилось майже 14 тисяч людей. Рішення щодо продовження терміну локдауна влада розгляне 22 березня на нараді.

Довідка. У проєкті угоди, який обговорять учасники зустрічі, не передбачено плану дій щодо послаблення карантину. Також там не зафіксували конкретну дату закінчення локдауна.

Очільникам федеральних земель запропонують певні модельні проєкти, що забезпечать відкриття деяких сфер життя. Однак лише у випадку, якщо німці дотримуватимуться усіх захисних засобів.