В Чехии и Германии фиксируют обострение ситуации с COVID-19 несмотря на действующие ограничения. Правительства этих стран рассматривают продление срока карантина до конца апреля.

За весь период пандемии COVID-19 в Чехии заболели почти 1,5 миллиона человек. В то же время в Германии с болезнью столкнулось уже более 2,6 миллиона граждан.

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Чрезвычайное положение в Чехии

По словам главы Министерства внутренних дел Чехии, количество новых случаев заражений коронавирусом уменьшается. В частности, за 20 марта в стране обнаружили 5 400 новых случаев заражений.

Обратите внимание. Меньшие показатели заболеваемости в Чехии фиксировали еще 21 января. В то же время ситуация в местных больницах остается сложной.

Правительство Чехии планирует продлить срок карантина до 28 апреля. Сейчас в стране действует чрезвычайное положение. Предварительно такой режим в Чехии должен был действовать до 28 марта.

Ранее говорилось, что власти рассматривают возможность продления срока чрезвычайного положения до 11 апреля. Также обсуждают введение усиленных ограничений 4 апреля – на Пасху.

Локдаун в Германии

Ведомство канцлера Германии Ангелы Меркель предложило продлить локдаун в стране до конца апреля. Карантин, который сейчас действует в Германии, должен был длиться до 28 марта.

Также с 8 марта там действовали определенные послабления в ограничениях, в частности, заработали:

книжные и цветочные магазины;

магазины садовых товаров;

косметические салоны;

автошколы;

пилотные училища.

Это привело к резкому увеличению зараженности в Германии. За 20 марта там заразились почти 14 тысяч человек. Решение о продлении срока локдауна власти рассмотрят 22 марта на совещании.

Справка. В проекте соглашения, который обсудят участники встречи, не предусмотрен план действий по ослаблению карантина. Также там не зафиксировали конкретную дату окончания локдауна.

Руководителям федеральных земель предложат определенные модельные проекты, которые обеспечат открытие некоторых сфер жизни. Однако только в случае, если немцы будут придерживаться всех защитных средств.