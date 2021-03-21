Критическая ситуация с COVID-19: в Чехии и Германии хотят продлить локдаун
В Чехии и Германии фиксируют обострение ситуации с COVID-19 несмотря на действующие ограничения. Правительства этих стран рассматривают продление срока карантина до конца апреля.
Источник:24 канал
За весь период пандемии COVID-19 в Чехии заболели почти 1,5 миллиона человек. В то же время в Германии с болезнью столкнулось уже более 2,6 миллиона граждан.
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Чрезвычайное положение в Чехии
По словам главы Министерства внутренних дел Чехии, количество новых случаев заражений коронавирусом уменьшается. В частности, за 20 марта в стране обнаружили 5 400 новых случаев заражений.
Правительство Чехии планирует продлить срок карантина до 28 апреля. Сейчас в стране действует чрезвычайное положение. Предварительно такой режим в Чехии должен был действовать до 28 марта.
Ранее говорилось, что власти рассматривают возможность продления срока чрезвычайного положения до 11 апреля. Также обсуждают введение усиленных ограничений 4 апреля – на Пасху.
Локдаун в Германии
Ведомство канцлера Германии Ангелы Меркель предложило продлить локдаун в стране до конца апреля. Карантин, который сейчас действует в Германии, должен был длиться до 28 марта.
Также с 8 марта там действовали определенные послабления в ограничениях, в частности, заработали:
- книжные и цветочные магазины;
- магазины садовых товаров;
- косметические салоны;
- автошколы;
- пилотные училища.
Это привело к резкому увеличению зараженности в Германии. За 20 марта там заразились почти 14 тысяч человек. Решение о продлении срока локдауна власти рассмотрят 22 марта на совещании.
Руководителям федеральных земель предложат определенные модельные проекты, которые обеспечат открытие некоторых сфер жизни. Однако только в случае, если немцы будут придерживаться всех защитных средств.
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