На всей территории Германии с 11 января начали действовать более строгие карантинные правила. Они предусматривают максимальное ограничение контакта между людьми.

Усиленный локдаун продлится минимум до конца месяца. Об этом сообщает Tagesschau.

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Ситуация с коронавирусом критическая

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 11 января на брифинге заявил, что ситуация в стране является критической. Именно поэтому премьеры 16 земель и федерального правительства приняли новые меры. Благодаря ограничениям в стране планируют достичь показателя 50 новых случаев инфицирования на 100 тысяч населения в течение недели.

Обратите внимание! 25 января руководители земель и федерального правительства вновь встретятся, чтобы разработать дальнейшую стратегию борьбы с коронавирусом.

Какие ограничения в Германии впервые ввели

Вводится ограничение на передвижение в радиусе 15 километров от места проживания в регионах, где число новых заражений превышает 200 случаев на 100 тысяч населения в течение недели.

Для тех, кто будет возвращаться домой из районов риска, вводится система "двойной защиты". Она предусматривает обязательность теста и 10-дневный карантин. Интересно, что через 5 дней после приезда карантин можно будет прервать, как тест покажет отрицательный результат.

Что еще предполагает усиленный локдаун

Встречаться разрешено людям только из одного домохозяйства плюс 1 человек.

В школах обучение будет проходить дистанционно, за исключением нескольких регионов, например, в Берлине, где разрешили посещать занятия ученикам выпускных классов.

Гостиницы, рестораны, учреждения культуры и спорта – все они остаются закрытыми.

Туристические путешествия – строго запрещены.

Различия по регионам

В разных землях Германии есть несущественные различия. В зависимости от ситуации, срок действия карантина будет разным. В частности, в наиболее пораженной коронавирусом Саксонии усиленный локдаун продлится до 7 февраля.

Также отличаются и размеры штрафов за нарушение карантинных требований.

Статистика коронавируса в Германии

С начала пандемии коронавируса по состоянию на 10 января в Германии зафиксировали 1,93 миллиона случаев инфицирования. Из них выздоровели 1,57 миллиона человек, умерли – 40 936 человек.