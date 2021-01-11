В Германии строго ужесточили карантин: что запрещено
На всей территории Германии с 11 января начали действовать более строгие карантинные правила. Они предусматривают максимальное ограничение контакта между людьми.
Усиленный локдаун продлится минимум до конца месяца. Об этом сообщает Tagesschau.
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Ситуация с коронавирусом критическая
Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 11 января на брифинге заявил, что ситуация в стране является критической. Именно поэтому премьеры 16 земель и федерального правительства приняли новые меры. Благодаря ограничениям в стране планируют достичь показателя 50 новых случаев инфицирования на 100 тысяч населения в течение недели.
Какие ограничения в Германии впервые ввели
- Вводится ограничение на передвижение в радиусе 15 километров от места проживания в регионах, где число новых заражений превышает 200 случаев на 100 тысяч населения в течение недели.
- Для тех, кто будет возвращаться домой из районов риска, вводится система "двойной защиты". Она предусматривает обязательность теста и 10-дневный карантин. Интересно, что через 5 дней после приезда карантин можно будет прервать, как тест покажет отрицательный результат.
Что еще предполагает усиленный локдаун
- Встречаться разрешено людям только из одного домохозяйства плюс 1 человек.
- В школах обучение будет проходить дистанционно, за исключением нескольких регионов, например, в Берлине, где разрешили посещать занятия ученикам выпускных классов.
- Гостиницы, рестораны, учреждения культуры и спорта – все они остаются закрытыми.
- Туристические путешествия – строго запрещены.
Различия по регионам
В разных землях Германии есть несущественные различия. В зависимости от ситуации, срок действия карантина будет разным. В частности, в наиболее пораженной коронавирусом Саксонии усиленный локдаун продлится до 7 февраля.
Также отличаются и размеры штрафов за нарушение карантинных требований.
Статистика коронавируса в Германии
С начала пандемии коронавируса по состоянию на 10 января в Германии зафиксировали 1,93 миллиона случаев инфицирования. Из них выздоровели 1,57 миллиона человек, умерли – 40 936 человек.
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