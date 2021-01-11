На всій території Німеччини з 11 січня почали діяти суворіші карантинні правила. Вони передбачають максимальне обмеження контакту між людьми.

Посилений локдаун триватиме щонайменше до кінця місяця. Про це повідомляє Tagesschau.

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Ситуація з коронавірусом критична

Речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт 11 січня на брифінгу заявив, що ситуація в країні є критичною. Саме тому прем’єри 16 земель і федерального уряду ухвалили нові заходи. Завдяки обмеженням у країні планують досягти показника 50 нових випадків інфікування на 100 тисяч населення впродовж тижня.

Зверніть увагу! 25 січня керівники земель та федерального уряду знову зустрінуться, щоб розробити подальшу стратегію боротьби з коронавірусом.

Які обмеження у Німеччині ввели вперше

Запроваджується обмеження на пересування в радіусі 15 кілометрів від місця проживання у регіонах, де кількість нових інфікувань перевищує 200 випадків на 100 тисяч населення протягом тижня.

Для тих, хто повертатиметься додому з районів ризику, вводиться система "подвійного захисту". Вона передбачає обов’язковість тесту і 10-денний карантин. Цікаво, що через 5 днів після приїзду карантин можна буде перервати, як тест покаже негативний результат.

Що ще передбачає посилений локдаун

Зустрічатися дозволено людям лише з одного домогосподарства плюс 1 особа.

У школах навчання відбуватиметься дистанційно, за винятком декількох регіонів, приміром, у Берліні, де дозволили відвідувати заняття учням випускних класів.

Готелі, ресторани, заклади культури та спорту – усі вони залишаються закритими.

Туристичні подорожі – суворо заборонені.

Відмінності по регіонах

У різних землях Німеччини є несуттєві відмінності. Залежно від ситуації, термін дії карантину буде різним. Зокрема, у найбільш враженій коронавірусом Саксонії посилений локдаун триватиме до 7 лютого.

Також відрізняються і розміри штрафів за порушення карантинних вимог.

Статистика коронавірусу у Німеччині

Від початку пандемії коронавірусу станом на 10 січня у Німеччині зафіксували 1,93 мільйона випадків інфікування. З них одужали 1,57 мільйона людей, померли – 40 936 осіб.