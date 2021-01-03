В Германии планируют продолжить действие жестокого карантина. В то же время сроки локдауна пока неизвестны.

Приняли окончательное решение о противоэпидемиологических мероприятиях власти страны 5 января на совещании правительства и глав федеральных земель. Об этом сообщили на сайте Morning Updates.

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Договорились о продолжении

Вчера, 2 декабря, о необходимости продолжить локдаун договорились руководители всех 16 федеральных земель Германии.

На какой срок внедрят карантин

На какой срок внедрят жесткий карантин пока неизвестно. Представители земель с худшей статистикой призывают к продолжению на 3 недели, а с лучшим – на 2.

Отметим! В Германии 30 декабря зафиксировали 28 500 новых случаев заражения, а по итогам субботы, 2 января, 11 тысяч.

Министр здравоохранения Йенс Шпан, а также премьер-министр Баварии Маркус Зедер требуют продолжить жесткий локдаун, срок которого должен завершиться 10 января.

Необходимость локдауна

Необходимость продолжения локдауна связана со статистикой заболеваемости. Она, несмотря на введение усиленных мер перед Рождеством, остается на высоком уровне.

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