У Німеччині планують продовжити дію жорстокого карантину. Водночас терміни локдауну наразі невідомі.

Ухвалити остаточне рішення щодо протиепідеміологічних заходів влада країни має 5 січня на нараді уряду і глав федеральних земель. Про це повідомили на сайті Morning Updates.

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Домовились щодо продовження

Вчора, 2 грудня, про необхідність продовжити локдаун домовилися керівники всіх 16 федеральних земель Німеччини.

На який термін впровадять карантин

На який термін впровадять жорсткий карантин наразі невідомо. Представники земель з гіршою статистикою закликають до продовження на 3 тижні, а з кращою – на 2.

Зазначимо! У Німеччині 30 грудня зафіксували 28,5 тисяч нових випадків зараження, а за підсумками суботи, 2 січня, 11 тисяч.

Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, а також прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер вимагають продовжити жорсткий локдаун, термін якого повинен завершитися 10 січня.

Необхідність локдауну

Необхідність продовження локдауну пов'язана зі статистикою захворюваності. Вона, попри введення посилених заходів перед Різдвом, залишається на високому рівні.

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