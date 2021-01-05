В Германии продлили локдаун до конца января
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении жестких карантинных ограничений до 31 января 2021 года. Обсуждение этого длилось последнюю неделю, но федеральные и местные власти все же смогли договориться.
Одновременно с продлением ограничений произойдет и их усиление. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.
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Какими будут новые ограничения
Власти Германии решили еще больше ограничить свободу передвижения.
В регионах, где заболеваемость за последние 7 дней превышает показатель 200 на 100 тысяч населения, людям позволят передвигаться не далее 15 километров от места проживания. Исключение – только по уважительным причинам.
Кроме того, немцев обяжут ограничить контакты. Так, можно будет встречаться не более чем группой в 5 человек не более чем из двух разных домохозяйств.
Сейчас школы и детские сады остаются закрытыми. Этот вопрос хотят еще раз пересмотреть 25 января.
Почему в Германии усиливают локдаун
Такое решение канцлер Ангела Меркель объяснила двумя причинами:
- новым более заразным штаммом коронавируса,
- загруженностью инфекционных отделений больниц.
Коротко о коронавирусе в Германии
- За все время пандемии здесь более 1,8 миллиона человек заболели коронавирусом. Это десятый показатель во всем мире и седьмой в Европе.
- Около 1 миллиона 450 тысяч больных уже выздоровели, но 36 тысяч человек умерли. По состоянию на 5 января в Германии болеют более 325 тысяч человек.
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