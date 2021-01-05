Канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила про продовження жорстких карантинних обмежень до 31 січня 2021 року. Обговорення про це тривало останній тиждень, та федеральна й місцеві влади таки змогли домовитися.

Одночасно з продовженням обмежень відбудеться і їхнє посилення. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

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Якими будуть нові обмеження

Влада Німеччини вирішила ще більше обмежити свободу пересування.

У регіонах, де захворюваність за останні 7 днів перевищує показник 200 на 100 тисяч населення, людям дозволять пересуватися не далі як за 15 кілометрів від місця проживання. Винятки – лише за поважних причин.

Крім того, німців зобов'яжуть обмежити контакти. Так, можна буде зустрічатися не більше ніж групою в 5 людей не більше як з двох різних домогосподарств.

Наразі школи й дитячі садочки залишаються закритими. Це питання хочуть ще раз переглянути 25 січня.

Чому в Німеччині посилюють локдаун

Таке рішення канцлерка Ангела Меркель пояснила двома причинами:

новим більш заразним штамом коронавірусу,

завантаженістю інфекційних відділень лікарень.

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