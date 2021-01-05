У Німеччині продовжили локдаун до кінця січня
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила про продовження жорстких карантинних обмежень до 31 січня 2021 року. Обговорення про це тривало останній тиждень, та федеральна й місцеві влади таки змогли домовитися.
Одночасно з продовженням обмежень відбудеться і їхнє посилення. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.
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Якими будуть нові обмеження
Влада Німеччини вирішила ще більше обмежити свободу пересування.
У регіонах, де захворюваність за останні 7 днів перевищує показник 200 на 100 тисяч населення, людям дозволять пересуватися не далі як за 15 кілометрів від місця проживання. Винятки – лише за поважних причин.
Крім того, німців зобов'яжуть обмежити контакти. Так, можна буде зустрічатися не більше ніж групою в 5 людей не більше як з двох різних домогосподарств.
Наразі школи й дитячі садочки залишаються закритими. Це питання хочуть ще раз переглянути 25 січня.
Чому в Німеччині посилюють локдаун
Таке рішення канцлерка Ангела Меркель пояснила двома причинами:
- новим більш заразним штамом коронавірусу,
- завантаженістю інфекційних відділень лікарень.
Коротко про коронавірус у Німеччині
- За увесь час пандемії тут понад 1,8 мільйона людей захворіли на коронавірус. Це десятий показник в усьому світі й сьомий в Європі.
- Близько 1 мільйона 450 тисяч хворих вже одужали, але 36 тисяч людей померли. Станом на 5 січня в Німеччині хворіють понад 325 тисяч людей.
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