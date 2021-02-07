Германию 7 февраля замело снегом. Значительное количество осадков на улицах вызвало хаос на дорогах. Пришлось даже отменить некоторые рейсы поездов.

Обильные осадки накрыли Нижнюю Саксонию, Северный Рейн-Вестфалию, Саксонию-Анхальт и Тюрингии. Кроме этого, дороги сковал гололед.

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Немецкие синоптики прогнозируют, что снегопады и ледяные дожди продлятся до 8 февраля. Кое-где снежный покров составит от 15 до 40 сантиметров. Гололедица в дальнейшем также останется.

Какие последствия непогоды в Германии

В нескольких городах земли Северный Рейн-Вестфалия отменили движение поездов, а также общественного транспорта. Например, трамваев из-за замерзших линий электропередачи.

Движение автомобилей на автомагистралях также затруднено.

Рейсы поездов отменили и в части Нижней Саксонии, между Гамбургом и Килем, Гамбургом и Любеком, а также сообщением Гамбург – Вестерланд.

Кроме того, отменили ряд матчей Бундеслиги, которые должны были состояться 7 февраля.