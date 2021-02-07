У Німеччині – масштабні снігопади: подекуди скасували рух потягів – фото
Німеччину 7 лютого замело снігом. Значна кількість опадів на вулицях спричинила хаос на дорогах. Довелось навіть скасувати деякі рейси потягів.
Джерело:DW
Рясні опади накрили Нижню Саксонію, Північний Рейн-Вестфалію, Саксонію-Ангальт і Тюрінгію. Крім цього, дороги скувала ожеледиця.
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Німецькі синоптики прогнозують, що снігопади та крижані дощі триватимуть до 8 лютого. Подекуди сніговий покрив становитиме від 15 до 40 сантиметрів. Ожеледиця надалі також залишиться.
Які наслідки негоди в Німеччині
- У кількох містах землі Північний Рейн-Вестфалія скасували рух потягів, а також громадського транспорту. Наприклад, трамваїв через замерзлі лінії електропередачі.
- Рух автівок на автомагістралях також ускладнений.
- Рейси потягів скасували і в частині Нижньої Саксонії, між Гамбургом і Кілем, Гамбургом і Любеком, а також сполученням Гамбург – Вестерланд.
- Крім того, скасували низку матчів Бундесліги, що мали відбутися 7 лютого.
Сніг у Німеччині / Фото Imago Images
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