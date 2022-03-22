Кроме того, собираются уволить с работы и его жену, которая уже несколько лет страдает тяжелым заболеванием.

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В Германии украинца уволили с работы за обращение к россиянам

52-летний Игорь Голод уже 22 года живет в Германии. Последние 7 лет он работал барменом в известном ресторане RIZZI в Баден-Бадене.

На днях мужчина опубликовал на своей странице в соцсети эмоциональное обращение к россиянам в связи с войной в Украине. Мужчина вышел на утреннюю пробежку, прикрепил на грудь флаг Украины и записал видео.

Если вы русские, то лучше заходите в общественные места со словами "Слава Украине!" Тогда на вас хотя бы будут смотреть нормально. Вот вам мой совет: чтобы не получить п***ей в больших городах,

– говорил на ролике украинец.

После публикации в сети этого видео на страницу мужчины, как он предполагает, начали заходить боты и оставлять там негативные отзывы. Игоря Голода они обвиняли якобы в расизме.

Этого хватило, чтобы Баден-Баден вдруг подхватил это. Даже в одной местной газете написали, что в их ресторане появился такой "человек-расист".

Впоследствии шеф на работе попросил у мужчины убрать сообщение, тот согласился. Однако впоследствии господина Игоря призвали еще и написать извинения. На это он не согласился. "Извиняться я не собирался, но написал, что если мои слова кого-то обидели, то я извиняюсь", – добавил украинец. В ту же секунду как он это написал, его уволили.

"А минут через десять на всех страницах ресторана в соцсетях появилось сообщение, что я расист и теперь уже у них не работаю. Поэтому приходите, пейте и веселитесь у нас", – рассказывает Игорь.

Жену Игоря тоже хотят уволить

Инна также работает в Баден-Бадене – в одном из магазинов дорогой спортивной одежды, где любят одеваться россияне.

Здесь и раньше у меня бывали конфликты с российскими коллегами. Одна из них как-то сказала мне, что Крым теперь вернулся туда, куда должен был вернуться, то есть в Россию. Рассказывала о химическом оружии. А когда началась война в Украине, то она попросила о политике не разговаривать,

– отметила женщина.

Коллеге она ответила, что политика – это когда говорят о выборах, а в Украине – война.

Сейчас Инна на больничном, но ей уже прислали письмо с просьбой не появляться в магазине, поскольку уже три дня сюда приходят россияне и хотят с ней разобраться.

Супруги уже ходили в отделение полиции и написали заявление из-за угроз. Там им сказали, что они не первые украинцы, кто обращается по этому поводу.

Сейчас чета находится в одном из центров для украинских беженцев, который оборудован в пожарной части.